Juventus ecco il nome del nuovo attaccante | ma c’è un problema non da poco

, Giuntoli ha individuato ildelcentravanti: il pallino di Giuntoli ha però unIl mercato invernale è alle porte e per lala priorità è rinforzare l’attacco. Con Dusan Vlahovic come unico punto di riferimento offensivo, la squadra di Thiago Motta si trova in una situazione delicata.ildel: ma c’è unnon da(Serieanews)Arkadiusz Milik, infatti, è ancora infortunato e la mancanza di alternative valide potrebbe compromettere la competitività della squadra. In un campionato così equilibrato, la Juve ha bisogno di unche possa apportare freschezza e varietà al reparto offensivo, soprattutto se le voci su una possibile cessione di Vlahovic dovessero farsi più concrete.Mentre l’attacco bianconero sembra monco, la dirigenza bianconera sta già pianificando le mosse per gennaio e, a quanto pare, ha messo gli occhi su unche sta facendo parlare di sé: Samu Aghehowa.