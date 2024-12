Movieplayer.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in lacrime per Shaila Gatta: “perdo persone preziose”

Leggi su Movieplayer.it

La notte di Natale dell'ex coppia di fidanzati è stata particolarmente complicata, trae rimpianti La vigilia di Natale nella Casa delha portato emozioni intense e profonde riflessioni per. Nonostante la separazione con, il modello milanese continua a essere turbato dai sentimenti che prova per l'ex compagna. Allo scoccare della mezzanotte,ha evitato di rivolgere gli auguri a, scegliendo invece di partecipare agli abbracci collettivi con gli altri inquilini. Subito dopo, però, si è rifugiato in piscina, dove si è lasciato andare a un pianto liberatorio. Lo sfogo di: "mi manca, ma non vado da lei" Raggiunto da Eva Grimaldi, Alfonso D'Apice e .