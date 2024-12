Oasport.it - Elia Barp: “Sto dando la mia vita al 100% per raggiungere i norvegesi e iniziare a vincere”

Pochi giorni fa ha compiuto 22 anni, e tra ancora pochi sarà al via del Tour de Ski versione italiana., dal 19 dicembre 2002 a oggi, ne ha già fatta di strada dalla sua Belluno alle nevi più famose dello sci di fondo. Una traiettoria, quella del portacolori, oltre che azzurro, delle Fiamme Gialle, ancora per larga parte da scrivere, e per la quale le intenzioni vanno verso l’alto. Lo abbiamo raggiunto per un’intervista in cui racconta le sensazioni alla vigilia dell’appuntamento a tappe, con vista anche su Trondheim e su quel che sarà il futuro.Come senti che ti sia andata finora questa stagione?“Non super bene. Il Nord è stato particolarmente difficile, ho saltato qualche gara, ma era previsto perché l’appuntamento principale di questa stagione è a fine febbraio, a Trondheim (per i Mondiali, ndr).