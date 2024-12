Buon Natale gli auguri di Jakub Jankto con il fidanzato

Leggi su Open.online

«Viamo un Felice». Questa la didascalia, accompagnata dall’emoticon dell’albero, della foto in cui il calciatore del Cagliari, uno dei due soli professionisti in attività ad aver fatto coming out (l’altro è l’australiano Josh Cavallo), scambia un bacio con il compagno lanciando un messaggio di libero amore e inclusione in occasione delle festività natalizie.aveva parlato della sua sessualità a inizio 2023. Lo scorso aprile, intervistato da “France Football“, aveva invitato altri suoi colleghi a fare altrettanto. «L’omofobia è un nemico comune e lo è soprattutto nel mondo sportivo. Il calciatore del Cagliari Jantko ha giustamente rivendicato la sua libertà e ha dato un calcio all’omofobia», ha commentato il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.