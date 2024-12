Lanazione.it - Villetta esplosa, un consulente per chiarire le cause. La comunità è sotto choc

Lucca, 24 dicembre 2024 – La Procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo e duplice omicidio colposo. Il pm Antonio Mariotti, che ha sequestrato tutta l’area, ha anche chiesto l’intervento dei cani molecolari per estendere le ricerche alle zone limitrofe alla. Il magistrato presto nominerà untecnico per stabilire esattamente ledella tragica esplosione di gpl che richiama da vicino altre due recenti tragedie, quella di Torre del 27 ottobre 2022 e soprattutto quella di Montecarlo del 15 aprile 2023. Intanto c’è unain lutto e sommersa dal dolore, quella dei piccoli borghi di Eglio e Sassi dopo il ritrovamento del corpo di Seetoh Kwok Meng e la disperata ricerca di quello della moglie Kai En Chang. Insieme a loro ci sono le amicizie che la coppia aveva costruito in Italia e ritrovavano nel lunghi periodi che passavano nella loro casa dei sogni.