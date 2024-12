Bollicinevip.com - Sophie Codegoni e Alessandro Basciano pizzicati insieme: lei fa chiarezza sul loro incontro

Leggi su Bollicinevip.com

avvistati, cosa ha detto lei sulRapporti meno tesi tra? Entrambi rompono il silenzio sui socialIl settimanale Chi ha pizzicatosotto casa dell’influencer a Milano, conc’era anche la piccola Celine Blue. Per il bene della figlia ilrapporto è più disteso?Tra le varie cose su Chi si legge: “A scendere sotto casa è la stessache va a recuperare il suo tesorino. Lei e Ale accennano a un saluto, quasi un sorriso, sono momenti di, sembrerebbe, ritrovata distensione.”Nelle scorse oreha rotto il silenzio sui social per farein merito al suocon il deejay. Ci ha tenuto a precisare che non c’è nessuna distensione tra, tramite una storia postata su Instagram ha svelato: “A volte guardando delle foto ci si può fare un’idea completamente diversa da quella che è la realtà e si scrivono articoli che manifestano più il desiderio del giornalista ottimista ma che, evidentemente, non conosce i fatti.