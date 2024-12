Sport.quotidiano.net - Sfida ad alta quota. Cbf Balducci pronta all’esame in Romagna

Non c’è tempo per rilassarsi perché nel giorno di Santo Stefano la Cbf, terza con 27 punti, farà visita al San Giovanni in Marignano, seconda forza dell’A2 di volley femminile che all’andata ha vinto a Macerata. "Giovedì – anticipa Valeria Battista, premiata come Mvp nel match vinto l’altro ieri contro Lecco – servirà da subito quella cattiveria mancata all’andata. Ci attende un avversario forte e noi dovremo accettare la possibilità che possano fare punti senza abbatterci, ma rialzando subito la testa". Ed ecco cosa dice coach Valerio Lionetti sulle prossime due sfide contro San Giovanni, che ha 31 punti, e la leader Messina con 33 punti. "Ci presentiamo arrabbiati: siamo consapevoli di avere perso un’occasione in Coppa Italia in una gara che avremmo dovuto vincere. Ecco, ciò deve darci la spinta per affrontare in modo diverso rispetto all’andata le sfide contro San Giovanni e Messina, dobbiamo giocarle con la consapevolezza che stiamo crescendo, dobbiamo essere aggressivi e sfrontati".