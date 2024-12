Salto con gli sci | il 28 dicembre via alla quattro Trampolini

Leggi su Sportface.it

Mancanogiorni al via della Tournée dei, torneo di punta della stagione dicon gli sci 2024/2025. Nelle classichetappe di Oberstdorf (Germania), Garmisch (Germania), Innsbruck (Austria) e Bischofschofen (Austria) ci saranno tre italiani. Alex Insam e Francesco Cecon saranno presenti in tutti egli appuntamenti, mentre Andrea Campregher solo per gli ultimi due. Il trampolino Hs137 di Oberstdorf chiamerà Insam e Cecon ad inseguire un posto tra i migliori 50 che si sfideranno il giorno successivomedesima ora nel tradizionale testa a testa con gli accoppiamenti determinati dal punteggio di qualificazione. I vincitori dei 25 duelli approderannoserie difinale insieme ai migliori 5 perdenti. Quindi il trasferimento nella vicina Garmisch Partenkirchen per la seconda sfida sull’Hs142 bavarese, preceduta dsfida femminile: si partirà martedì 31alle 13:30 con il turno di qualificazione per poi tornare in gara alle 14 di mercoledì 1 gennaio per completare la parte tedesca della Tournée.