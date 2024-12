Lanazione.it - Restaurato un vagone della Fap. Un omaggio alla storia del paese

L’attesa è stata lunga ma,fine, la pazienza è stata premiata, così unferrovia Fap torna a far mostra di sé, su quello che era il percorsogloriosa infrastruttura che servì la Montagna pistoiese dal 1926, quando venne inaugurata, fino al 1965, annosua dismissione, sulla quale ancora c’è chi si interroga. Ad acquistare le due carrozze adibite al trasporto merci fu l’amministrazione guidata da Carla Strufaldi ma, quella seguente, guidata da Silvia Cormio archiviò il progetto e le carrozze rimasero sul piazzalezona artigianale del Cassero. "Un "treno sui binari" – scrive in una sua nota il vicesindaco del Comune di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini - torna a vivere sulla vecchia ferrovia FAP. Per scelta dell’amministrazione comunale di San Marcello Piteglio, unmerci, perfettamente, è stato collocato lungo il tracciato ferroviario a Limestre, diventando un simbolonostra ferrovia e un caloroso "benvenuto" per chi si accinge a percorrere il cammino Fap o si avvicina al nostro capoluogo.