È la vigilia di Natale! Il giorno in cui tutto dovrebbe essere perfetto. ma sappiamo tutti che non lo sarà. Tra litigi sul cenone, regali dell’ultimo minuto e parenti che sembrano usciti da una sitcom, il 24 dicembre è il trionfo del caos organizzato. Le stelle oggi sono troppo impegnate a ridere delle vostre disavventure, ma hanno comunque qualche perla di saggezza (e sarcasmo) per voi. Ariete(21 marzo – 20 aprile)Siete carichi come un’illuminazione di Natale, ma attenzione: non tutti hanno la vostra energia. Se insistete troppo per cantare “Tu scendi dalle stelle” a squarciagola, potreste ritrovarvi a passare la vigilia da soli. o peggio, in silenzio. Toro(21 aprile – 20 maggio)Oggi siete in modalità “cibo prima di tutto”. Va bene amare il cenone, ma cercate di non mangiare tutta l’insalata russa prima che arrivi il resto della famiglia.