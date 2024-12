Quotidiano.net - Natale con l’intelligenza artificiale: brodo e arrosti, guai a osare. “Ospite sgradito? Sorridi”

Roma, 24 dicembre 2024 - Con gli exit poll delColdiretti ci rassicura, anche quest’anno niente colpi di testa. La maggioranza (quasi nove su dieci) resta in famiglia e mangia, spende fra i 50 e i 300 euro, passa in media 2,2 ore ai fornelli e si butta sulla pasta fresca ine gli, mentre per i dolci azzarda il fai da te innaffiato da spumante. L’idea del tiramisù sghembo e di una bollicina scadente (con 50 euro scendono le pretese), incoraggia a volare più in alto. E se per una volta provassimo ad affidarci all’opera di filtraggio, selezione e calcolo statistico del? Se chiedessimo a Chatgpt cosa mettere in tavola, che regali fare, quale libro leggere e dove eventualmente scappare se la casa sta stretta durante le feste? Quanto segue è il risultato di una conversazione fra entità che forse non si capiranno mai, a colpi di domande evidentemente sbagliate e risposte ostinatamente cerchiobottiste.