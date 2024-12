Terzotemponapoli.com - Napoli e Juventus pensano a Zirkzee

Il, secondo Sportmediaset, penserebbe ad uno scontentoper l’attacco. Sull’ex Bologna ci sarebbe anche la. Di seguito quanto riporta la testata milanese.anche in prestito?La situazione è, per così dire, fluida. Talmente fluida che potrebbe accadere qualunque cosa, perfino niente. Il punto è questo:sono in cerca di un attaccante per gennaio. Joshua, in perenne crisi da quando ha messo piede a Manchester, sarebbe felice di cambiare aria. Lo United, dal canto suo, ha investito parecchio per l’ex Bologna e non vorrebbe dissipare l’investimento. Quindi? Quindi potrebbe decidere di lasciarlo partire anche in prestito pur di salvaguardare il suo “asset” e rilanciarlo in attesa di una degna cessione a giugno. Il che, ovviamente, fa scalare all’olandese tutte le classifiche del calciomercato di casa nostra, con appunto Motta e Conte in prima fila nel tentativo di portarselo a casa.