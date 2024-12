Mistermovie.it - Mister Movie | Il Ritorno di Beilert Valance nell’Universo di Star Wars

torna nei fumetti diper combattere al fianco di Luke Skywalker in una nuova epica avventura post-Return of the Jedi.Una Nuova Era per, uno dei personaggi più affascinanti e complessi dell’universo di, si prepara a tornare nell’attesissimo fumetto: The Battle of Jakku – Republic Under Siege (2024). Nel terzo numero della serie, scritto da Alex Segura e illustrato da Stefano Raffaele,si unisce a Luke Skywalker in uno dei momenti più critici della Nuova Repubblica.Dopo la vittoria su Endor, Luke si ritrova a fronteggiare nuove minacce, tra cui gli Spice Runners di Kijimi. Proprio in questo scenario, l’intervento disi rivela fondamentale, promettendo un’alleanza strategica tra il cacciatore di taglie e il giovane Jedi.