Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Cardinale fa infuriare i tifosi. Maldini-Massara? Il problema…”

Le parole di Gerryhanno aperto il dibattito sulda parte di tanti giornalisti e opinionisti. Nell'ultima puntata di Pressing in onda su Mediaset, anche il giornalista Francoha parlato delle parole del numero uno di RedBird. "Questa è l'occasione per far imbufalire ancora di più idel, perché il problema di fondo resta sempre quello. Finché i conti erano inma venivano anche i risultati, tutti si sono sperticati in lodi per Elliott, che ha risanato un bilancio che era stato ridotto da Fassone e Mirabelli ai minimi termini, e quindi era tutto bello. La grande favola". Il punto su: "Il problema di oggi è questo: prima di tutto il grande peccato è il fatto che hai mandato viae che non li hai sostituiti! Non è averli mandati via, è non averli sostituiti.