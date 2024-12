Sport.quotidiano.net - L’istinto del portiere che salva la vittoria: "Alleno i riflessi per interventi come questi"

"È stata una parata di puro istinto". Un istinto che ha permesso al Ravenna di battere 1-0 il Progresso, evitare la beffa al 94’ e chiudere il girone di andata al 2° posto, a -1 dal Forlì. Gabriele Fresia è diventato l’eroe di giornata l’altra sera al Benelli. Il boato dello stadio,se avesse segnato un gol, ha fatto da colonna sonora ai titoli di coda: "Quella parata sul colpo di testa avversario? Non è una cosa che puoi allenare durante la settimana, se non con esercizi propedeutici per migliorare la reattività da vicino e nello stretto. Alla fine però, sono gesti che ti escono, appunto, d’istinto". Il diciannovennegiallorosso è rimasto praticamente inoperoso per tutta la gara, salvo venire chiamato in causa seriamente all’ultimo assalto avversario: "Ho compiuto solo un altro intervento sulla punizione calciata ad inizio ripresa, ma il tiro è partito basso.