L’amore è cura | la speranza ha bisogno di cuori e mani

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Casa Amoris Laetitia incarna perfettamente il significato più profondo del Natale. Questa residenza sanitaria, unica nel suo genere, accoglie bambini con disabilità gravissime o in fine vita, accompagnando le famiglie nel vivere queste situazioni così complicate e dolorose.Situata a Bergamo in via Conventino, 9, costituisce uno dei fiori all’occhiello di Fondazione Angelo Custode, che realizza e gestisce strutture di accoglienza e consultoriali volte a sostenere persone famigliese, che versano in condizioni di disagio sociale, morale e fisico. Nata nel 2018, nel suo nome – “Amoris Laetitia” – esprime la “gioia del volersi bene”, riprendendo il titolo dell’esortazione apostolica di Papa Francesco dopo i due sinodi dedicati alla famiglia contemporanea.Rappresenta una realtà extra-ospedaliera in risposta ai bisogni di minori con patologie pediatriche, anche complesse e croniche e con disabilità, organizzato secondo il modello integrato medico-clinico – riabilitativo – sociale e che comprende più tipologie di interventi.