Grazie Angelo per la tua immensa generosità nell’aver insegnato a cercare la verità

“Ciao, come stai? Senti, vorrei parlarti di un libro.”.La telefonata iniziava sempre in questo modo. Con un’attenzione e l’annuncio di una sorpresa.Bendotti era così.Poi ci incontravamo a casa sua o in redazione e raccontava delle sue lunghe ricerche, degli studi, delle scoperte, delle novità e della sua costante sete di. Racconti che mi affascinavano perché mi insegnavano la Storia.Ora che Bendotti non c’è più mi rendo conto di aver perso un grande Maestro. Una di quelle figure che ti insegnano i fondamentali della vita con discrezione ed umiltà, come quegli agronomi che si prendono cura delle talee che devono sbocciare e crescere.L’ultimo incontro il 9 dicembre scorso, quando ha spiegato la sua scoperta del materiale inedito con il diario della mamma del partigiano Giorgio Paglia che ha dato vita al volume “Stasera mi fucileranno”.