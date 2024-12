Ilnapolista.it - Gli struffoli di De Laurentiis: «io ci metto le nocelle, i canditi facciamoli mangiare ai milanesi»

Il presidente Deè intervenuto a Radio Crc, radio partner del Napoli, per diffondere i propri auguri di Natale a tifosi, calciatori e a tutte le parsone che lavorano con e attorno al Calcio Napoli. Il presidente ha anche anticipato qualche indiscrezione sulla sua cena di Natale.Leggi anche: De: «Gli errori li ho fatto io, non voglio accusare nessun altro sennò la lista sarebbe troppo lunga»De: «Adoro il capitone»Le parole di De:«A Los Angeles? Si, si mangia napoletano, glimi accompagneranno. Ora si arrabbieranno, ma abbiamo fatto una variante: più piccoli, non a palline, con un miele fantastico. Anche il panettone, ma vuoi mettere quello con le nostre albicocche con il candito? Lasciamoli ai. Capitone? Adoro il capitone, seppur grasso, ma a casa mia lo mangiano a fatica, soffro e quindi evito proprio».