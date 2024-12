Formiche.net - Energia solare, intelligence e droni. Gli inaspettati risvolti della transizione energetica

Nel panoramatecnologia aerospaziale, la ricerca di soluzioni che sfruttino l’alta quota per applicazioni di monitoraggio, comunicazione e sorveglianza ha fatto un passo in avanti significativo. Un team di ingegneri di Bae Systems ha infatti condotto con successo un esperimento volto a testare un nuovo Uav alimentato a, il Phasa-35. Il mezzo, progettato dalla controllata Prismatic Ltd, ha le carte in regola per essere utilizzato proficuamente in ambito sia civile sia militare.Un velivolo fotovoltaicoDefinito uno pseudo-satellite ad alta quota (High altitude pseudo satellite, Haps), in virtù delle elevate altitudini a cui riesce a operare, il Phasa-35 è un velivolo leggero a pilotaggio remoto che sfrutta l’per alimentare le sue funzioni. Con un’apertura alare di 35 metri, interamente ricoperta di pannelli fotovoltaici, il velivolo è stato in grado di autoalimentarsi per oltre ventiquattr’ore nella stratosfera, a una quota di 66mila piedi (circa 20mila metri), un’altitudine pari al doppio di quella a cui volano gli aerei di linea.