Sport.quotidiano.net - Divisioni minori regionali. Le ravennati festeggiano Natale con una vittoria. Continua il duello Massa-Raggisolaris Academy

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il 2024 si chiude con un tris di vittorie per le. Il Lusa BasketLombarda resta in vetta, pur avendo ancora una gara da recuperare (in casa con l’International Imola), grazie al netto successo casalingo sul Basket 2005 Cesena per 70-46 (17-17; 49-25; 60-35). Sorride anche lache vince 84-80 (24-23; 42-40; 68-53) sul campo dell’International Imola, restando seconda.il buon momento degli Aviators Lugo, alla secondaconsecutiva, impostisi 78-58 (15-20; 42-34; 66-49) sui Tigers Villanova davanti al proprio pubblico. Il campionato si ferma per la pausa natalizia e riprenderà mercoledì 8 gennaio con il turno infrasettimanale: tutte le formazionigiocheranno alle 21. Laospiterà il Tiberius Rimini, Lugo sarà a Riccione egiocherà sul campo dell’Aics Forlì.