Concerti radio e musical al Comunale

Per le festività natalizie il Teatro di Cesenatico ha in programma un ricco calendario di eventi. Nella bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, il 26 dicembre alle 17 si terrà il tradizionale Concerto di Natale a cura del coro polifonico Ad Novas diretto da Monica Poletti. Va dunque sul palcoscenico il coro della città, accompagnato da un quintetto d’archi e pianoforte, che farà riecheggiare musiche della tradizione natalizia classica e moderna. Quest’anno saranno eseguiti anche due brani del maestro Ennio Morricone. L’ingresso costa 7 euro e le persone interessate possono avere informazioni e prenotare al 335 7570305. Il 29 dicembre, sempre alle 17, farà invece tappa il tour di UNduetTRIO, una formazione che è protagonista di un appuntamento di Cesenatico Classica, con Luca Troiani al clarinetto, la soprano Ginevra Schiassi e Claudia D’Ippolito al pianoforte, per dar vita ad un live dove con i brani di Meyerbeer, Schubert, Mozart e Bellini.