Cervia e Classe al tappeto

Col recupero dell’ottava giornata, si è concluso il girone di andata nel campionato di Promozione. Solo il San Pietro in Vincoli è riuscito ad evitare la sconfitta con un pareggio interno a reti bianche. I tonfi più pesanti sono quelli delle squadre di classifica, ovveroUnited e. L’undici cervese ci ha lasciato le penne per 3-0 nella tana della Fratta Terme. A dire il vero, il risultato è stato condizionato dall’espulsione di Tisselli al 27’, dopo che al 7’ i padroni di casa erano passati in vantaggio con un gol dell’ex Candoli da posizione defilatissima. In inferiorità numerica e con un gol da rimontare, i gialloblù sono crollati nella ripresa sotto i colpi, di nuovo, di Candoli (10’) e di Gallo (49’). In classifica, col ko del Bakia a Savignano, la distanza della zona playoff resta invariata a -5.