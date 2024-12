Sport.quotidiano.net - Cavalieri, il direttore sportivo Fusi tira le somme: "Anno positivo, ripartire da qui"

Prato, 24 dicembre 2024 - “Una partita bellissima, con i nostri rivali che hfatto meta solo a tempo scaduto. Ho visto una atteggiamento: non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni adesso. Chiudiamo con il botto unche è stato comunque più cheanche a livello giovanile. E puntiamo anel migliore dei modi”. IldeiUnion, Francesco, ha così commentato il 26-22 che iUnion himposto a domicilio al Cus Torino pochi giorni fa. Un successo, il secondo in campionato per i “tuttineri”, maturato nell'ultima giornata di campionato del 2024 e che rappresenta idealmente un riscatto del precedente confronto con i torinesi risalente ai playoff dello scorso torneo di Serie A (quando furono i piemontesi a prevalere). Anche la voglia di rivalsa ha forse rappresentato un carburante motivazionale importante, considerando il piazzato di capitan Puglia e la meta di Dalla Porta che hpermesso agli ospiti di portarsi subito avanti e di restare in vantaggio per tutta la gara.