Cagliari il dramma del piccolo Andrea | è morto nel sonno a soli tre mesi

Una piccola bara bianca e una cerimonia raccolta, al cimitero San Michele di, per l’addio adPittiu,neltre. Unche ha sconvolto una comunità intera, quello del bimbo venuto a mancare nelle scorse ore mentre si trovava nella casa del nonno apiazza Granatieri, nel quartiere di Is Mirrionis.Leggi anche: Terremoto in Italia, la scossa proprio nel giorno della VigiliaStando alle prime ricostruzioni, il bimbo era nella sua culla e qui è stato trovato senza vita dalla mamma, che ha anche altri due figli. Purtroppo inutile l’intervento dei soccorritori del 118: per ilnon c’è stato nulla da fare, il suo cuore aveva smesso di battere per sempre. In queste ore si è tenuto il funerale, celebrato nella “tempio” all’aperto del camposanto del capoluogo.