Ilrestodelcarlino.it - Babbi Natale e befane arrivano sul Sup dal mare

e le, anche quest’anno vengono dal. L’appuntamento è giovedì 26 dicembre 2024 e lunedì 6 gennaio 2025, in entrambe le giornate a partire dalle 14.30, quando si svolgeranno le tradizionali sfilate disui Sup, i Stand up paddle, ossia le tavole sulle quali si rema in piedi. In cabina di regia ci sono gli sportivi volontari del Wind Surf Club di Cesenatico, che ha sede a Ponente. I surfisti si daranno appuntamento per vivere assieme un momento conviviale e ritrovarsi sulla spiaggia che abitualmente frequentano durante la stagione estiva. Da qui, vestiti da Babbo, giovedì prenderanno il, sfidando le onde e le temperature rigide dell’inverno. A vederli sembra facile, ma chi conosce il surf, sa benissimo che basta un’onda anomala o una imbarcazione che passa nelle vicinanze, per rischiare di perdere l’equilibrio e finire nelle acque gelide, dove ci sono sempre altri surfisti e salvataggi pronti ad intervenire.