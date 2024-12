Scuolalink.it - ADI 2025: ecco il calendario dei pagamenti e le informazioni utili

Leggi su Scuolalink.it

L’ADI (Assegno di Inclusione) rappresenta una misura fondamentale di sostegno economico per le famiglie italiane in difficoltà, gestito dall’INPS. Con l’inizio del, l’INPS ha reso disponibile ilcompleto deirelativi alle domande approvate e ai successivi rinnovi.leessenziali per conoscere le date di erogazione e gestire al meglio il proprio beneficio.deiADI: prima erogazione I primirelativi alle domande approvate a novembre 2024 e sottoscritte con il Patto di Attivazione Digitale (PAD) sono stati erogati il 13 dicembre 2024, insieme a eventuali arretrati. Isuccessivi al primo, per le domande già approvate, sono iniziati il 21 dicembre 2024. Per l’anno, ildelle erogazioni delle prime mensilità è il seguente: Mercoledì 15 gennaioSabato 15 febbraioSabato 15 marzoMartedì 15 aprileGiovedì 15 maggioSabato 14 giugnoMartedì 15 luglioGiovedì 14 agostoLunedì 15 settembreMercoledì 15 ottobreSabato 15 novembreLunedì 15 dicembreADI: date dei rinnovi mensili I rinnovi mensili per l’ADI seguiranno unspecifico, a partire da gennaio