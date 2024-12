.com - Zecchino D’Oro su Rai1 a Natale con Paolo Belli e Cristina D’Avena

Leggi su .com

Due gli appuntamenti speciali su Rai 1 per celebrare nel segno della musica delloil pomeriggio della Vigilia e la mattina diDue gli appuntamenti speciali su Rai 1 dall’Antoniano di Bologna, per celebrare nel segno della musica delloil pomeriggio della Vigilia e la mattina di. Domani, martedì 24 dicembre, andrà in onda, alle 14.10,– La magia della Vigilia: un pomeriggio di festa ed emozioni, condotto da, con il puppet Nunù, i due volti social delloMìmi e Nartico, per cantare e sognare insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, e a tanti amici dell’Antoniano.Ad accendere la magia, il Maestro Peppe Vessicchio che porterà in dono una canzone inedita,da re, interpretata dal Piccolo Coro dell’Antoniano.