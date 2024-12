Tpi.it - Venier (Snam): “Il net zero o è di tutti o non è di nessuno. Le infrastrutture restano strategiche”

Transizione energetica e sicurezza degli approvvigionamenti. Di questo ha parlato il CEO di, Stefano, in un’intervista a La Repubblica. Un lungo colloquio in cui ha sostenuto che per la decarbonizzazione servirà molto più pragmatismo, ma senza abbandonare le ambizioni, perché “il neto è dio non è di”. In particolare occorre investire ancora inper il gas, ma di qui al 2050 nella rete del gruppo scorreranno biometano, idrogeno e, in ogni caso, molecole depurate dalla Co2.In questo momento “esiste una certa volatilità dei prezzi, in alcune fasi più accentuata, ma la viviamo in maniera esasperata perché stiamo attraversando una transizione in cui si passa da un modello ben calibrato a uno nuovo che deve ancora trovare un proprio equilibrio. Gli stoccaggi sono superiori all’84 per cento: non è il caso di farsi prendere da troppa apprensione, che per altro alimenterebbe la speculazione”.