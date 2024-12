‘Vasco Rossi – I Magnifici 7’ Giorgio Verdelli | Le sue canzoni son pezzi della nostra formazione

Leggi su Funweek.it

Andrà in onda sabato 28 dicembre, in esclusiva in prima serata su Canale 5 Vasco– I7. Lo speciale è scritto e diretto da, condotto da Claudio Amendola, dedicato a Vasco e ai suoi straordinari sette concerti allo Stadio San Siro di Milano di giugno del 2024, che hanno attirato 400.000 spettatori da tutta Italia. «C'è una battuta di un famoso scrittore americano. – scherza subito– Come fanno l'amore due porcospini? Con molta attenzione. Mi sono approcciato in questo modo a questo documentario. Per me non era nuovo raccontare Vasco, è il mio secondo film a San Siro. L'idea è quella di metterci sempre qualcosa di nuovo». «Volevo approcciarmi alle grandidi Vasco in modo diverso.