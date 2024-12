Isaechia.it - Temptation Island, Jenny Guardiano dopo la rottura con Tony Renda: “Stavolta la mia è una scelta definitiva, ecco perché”

Negli scorsi giorni l’ex protagonista di11ha annunciato tramite il suo profilo Instagram la fine della storia con(QUI per leggere quello che è successo), con il quale aveva partecipato al reality delle tentazioni la scorsa estate.Nonostante le difficoltà e le immagini viste durante la permanenza nel reality di Canale 5, infatti,aveva deciso di dare una seconda possibilità al fidanzato e di uscire con lui dal programma. A distanza di alcuni mesi, però, laha spiegato di aver deciso di porre fine alla storia con il dj per via di alcuni fatti molto gravi.In questo difficile momento, dovuto alla scomparsa del padre,si è quindi trovata ad affrontare anche la fine della storia cone si aperta con i suoi followers, dai quali ha ricevuto in cambio affetto e comprensione, oltre che numerosi complimenti per la per onda che ha dimostrato di essere in questi mesi.