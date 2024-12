Ilfattoquotidiano.it - Sfatiamo la falsa credenza: la montagna non può salvarci. E Paolo Cognetti l’ha ammesso

Lanon è mai salvifica, né per chi ci vive né per chi va a viverci. Semmai può contribuire a portare un temporaneo sollievo, come d’altra parte lo può fare il mare, il contatto con la natura, un nuovo inizio altrove, quando si ha la fortuna di poter scegliere di cambiare ambiente, o vita. È bene sfatare questa, che forse abbiamo ereditato dalla seconda metà dell’Ottocento, quando i ricchi e i letterati – spesso le due cose si sovrapponevano – scoprivano le montagne appena dopo scienziati ed esploratori, ribaltando un sentire comune e secolare che vedeva nelle terre alte insidie, difficoltà, spiriti maligni e demoni.Laè fatta di brutture, come di brutture è fatto l’animo umano. Perché è questo il punto: lanon può, finché non facciamo i conti con noi stessi.