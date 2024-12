Ilgiorno.it - Rozzano, ucciso per le cuffie da 15 euro: “Tracce di dna sotto le unghie”. Manuel Mastrapasqua ha provato a difendersi

Milano - Saranno gli ultimi accertamenti genetici, in particolare quelli sul dna trovatoledi, il 31ennecon una coltellata al torace nella notte tra il 10 e l’11 ottobre scorso a, a definire i contorni del reato e delle aggravanti da contestare a Daniele Rezza, 19 anni, reo confesso del brutale omicidio. L’esame è stato disposto dalla pm Letizia Mocciaro e l’esito sul dna, che ne determinerà la quantitàlee quindi anche la forza con cui si è difesonel momento in cui Rezza gli rubava leda 14,90, contribuirà a raccontare meglio cosa è successo quella notte finita in tragedia in vista del giudizio immediato. L’assassino, 19 anni e diversi precedenti, è in carcere con l’accusa di omicidio e di rapina del paio diwireless, fatti consumati mentrestava rientrando a casa dopo un turno notturno di lavoro in un supermercato.