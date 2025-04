Oasport.it - Kudermetova non fa sconti. Errani esce al secondo turno di qualificazione a Stoccarda

Si ferma ad un passo dall’ingresso nel tabellone principale l’avventura di Sara. Nell’incontro valevole per ildel tabellone didel torneo WTA 500 l’italiana cede 6-1 6-2 a Verononika. La russa guadagna così l’ingresso nel tabellone principale della competizione in terra tedesca.Il match inizia all’insegna delle difficoltà al servizio delle due contendenti,strappa, ai vantaggi, il primodi battuta alla rivale, brava a replicare con prontezza per il break dell’1-1. La russa toglie nuovamente, a 15, la battuta alla sua rivale per il 2-1, allunga, conquistando il gioco a zero, sul 3-1 e scappa, sfruttando la seconda opportunità, sul 4-1 grazie al terzo break consecutivo sul servizio della rivale.continua la sua inarrestabile marcia tenendo, ai vantaggi, il servizio del 5-1 e chiude i conti, a 30, per il 6-1 del primo parziale in ventotto minuti.