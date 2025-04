Ilfattoquotidiano.it - È morto Nicky Katt, l’attore era tra i protagonisti della serie tv “Boston Public” e il duro liceale texano Clint Bruno nel film “La vita è un sogno”

Il mondo del cinema in lutto.statunitense, noto per la sua interpretazione delnel“Laè un” e come star”, èall’età di 54 anni a Burbank in California. La sua morte è stata annunciata dagli amici e dall’avvocato John Sloss, il quale, tuttavia, non ha fornito altri dettagli sul decesso ai media statunitensi.è stato un attore di riferimento per Linklater e per un gruppo di registi che comprende Steven Soderbergh, Christopher Nolan, Robert Rodriguez e David Gordon Green: ognuno di loro lo ha scritturato in diverse occasioni. Nella“”ha interpretato l’insegnante di geologia Harry Senate; la produzione fece in modo che venisse escluso dopo un esaurimento nervoso, in modo chepotesse dedicarsi alla carriera cinematografica dopo tre stagioni televisive.