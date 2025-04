Crimini violenti rapine a mano armata mortali e attacchi da parte di squali svelato dal Daily Star il lato oscuro delle Bahamas che spaventa i turisti

Bahamas per il mare, il clima e il relax. Ma gli ultimi avvisi ufficiali raccontano una realtà più complessa. Il governo britannico mette in guardia chi parte per le isole: "Si sono verificati Crimini violenti e rapine a mano armata, a volte mortali, nelle aree residenziali e turistiche di New Providence e Grand Bahama". L'indicazione è chiara: evitare zone isolate e poco illuminate, e reStare all'interno dei percorsi turistici, soprattutto di sera, come riporta anche il Daily Star.Due turiste, a febbraio, sono state attaccate da uno squalo mentre nuotavano a Bimini Bay, uno dei resort più frequentati. Sono state trasportate in elicottero a New Providence.Pochi mesi prima, nel dicembre 2023, Lauren Erickson Van Wart, 44 anni, è stata uccisa da uno squalo mentre faceva paddle board, a meno di un miglio dalla costa.

