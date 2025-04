Justcalcio.com - TS – “Penso di vincerle tutte. Inter, guerra da gustare”

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-13 15:36:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS:Dopo la vittoria casalinga dell’contro il Cagliari, il Napoli è chiamato a rispondere per rimenere attaccato alla lotta scudetto. Gli azzurri scenderanno in campo nel posticipo del lunedì di Serie A al Maradona contro l’Empoli, in una sfida da vincere a tutti i costi. Alla vigilia della sfida, in programma alle 20:45, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulle condizioni e le motivazioni della sua squadra.Napoli, Conte: “? L’ho sempre pensato”L’allenatore ha parlato così del calendario favorevole degli azzurri in questa parte finale di stagione: “Le insidie ci sono in ogni gara, alla fine la maggior parte delle squadre impegnate in campionato hanno obiettivi correnti.