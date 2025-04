Atletica Stano firma il nuovo primato europeo nei 10 km di marcia su pista

Atletica italiana. Dopo gli ori di Nadia Battocletti e Iliass Aouani negli Europei su strada in Belgio, anche Massimo Stano ha impresso il suo timbro. Il pugliese, campione olimpico di marcia a Tokyo 2020, ha firmato il nuovo record europeo sui 10.000 metri di marcia su pista, fermando il cronometro su un incredibile 37:33.03. Il crono, ottenuto a Prato in occasione dei Campionati di Società, permette a Stano di superare il primato continentale di 37:53.09 dello spagnolo Francisco Javier Fernandez, che resisteva dal 2008; sbriciolato inoltre anche il record italiano, che apparteneva a Ivano Brugnetti (37:58.6 nel 2005). Quella dell’azzurro è anche la terza migliore prestazione di sempre al mondo sulla distanza. Ma la festa è doppia per l’Italia, perché al secondo posto chiude Francesco Fortunato, con il nuovo record personale in 37:34. Leggi su Sportface.it È una domenica memorabile per l’italiana. Dopo gli ori di Nadia Battocletti e Iliass Aouani negli Europei su strada in Belgio, anche Massimoha impresso il suo timbro. Il pugliese, campione olimpico dia Tokyo 2020, hato ilrecordsui 10.000 metri disu, fermando il cronometro su un incredibile 37:33.03. Il crono, ottenuto a Prato in occasione dei Campionati di Società, permette adi superare ilcontinentale di 37:53.09 dello spagnolo Francisco Javier Fernandez, che resisteva dal 2008; sbriciolato inoltre anche il record italiano, che apparteneva a Ivano Brugnetti (37:58.6 nel 2005). Quella dell’azzurro è anche la terza migliore prestazione di sempre al mondo sulla distanza. Ma la festa è doppia per l’Italia, perché al secondo posto chiude Francesco Fortunato, con ilrecord personale in 37:34.

Potrebbe interessarti anche:

Atletica - Sinta Vissa spicca il volo e firma record italiano del miglio

LIVE Atletica - World Indoor Tour Karlsruhe 2025 in DIRETTA : Sito firma il personale nei 400 metri - bene Riva

Atletica - la giovanissima Doualla firma il nuovo record europeo nei 60 metri : è storia

Ne parlano su altre fonti Stano marcia sul primato europeo: 37:33.03. Stano inizia il suo 2025 agonistico con una 20 km di marcia in Cina insieme a Fortunato. Stano settimo al debutto 2025 nella 20 km di marcia a Taicang. Massimo Stano fa la storia! A Eugene vince la 35 km e riporta l'Italia sul tetto del mondo dopo 19 anni. Atletica, Stano record italiano della marcia 20 km. Marcia: Stano record italiano 20 km in Cina.

Si apprende da sportface.it: Atletica: Stano firma il nuovo primato europeo nei 10 km di marcia su pista - Massimo Stano firma il nuovo primato europeo nei 10 km di marcia su pista. Superato il record del 2008 di Francisco Javier Fernandez ...

gazzetta.it riferisce: Marcia, super Stano: record europeo dei 10mila metri - 37'33"03: questo il tempo del campione olimpico della 20 chilometri a Tokyo nel 2021, che a Prato ha demolito il precedente primato italiano di Ivano Brugnetti ...

Come scrive fidal.it: Stano 37:33.03 primato europeo! - Risultati sensazionali anche dalla marcia azzurra, in una domenica da urlo per l’atletica italiana. L’impresa è di Massimo Stano che firma la nuova migliore prestazione europea dei 10.000 metri su pis ...