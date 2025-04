Omicidio a Cesa 19enne freddato nel bar Si indaga sul giro di droga della famiglia della fidanzata

Cesa. Il ragazzo, incensurato, è stato assassinato con modalità che. Casertanews.it - Omicidio a Cesa: 19enne freddato nel bar. Si indaga sul giro di droga della famiglia della fidanzata Leggi su Casertanews.it Tre colpi di pistola hanno spento la vita di Davide Carbisiero, 19 anni, il cui cadavere è stato ritrovato questa mattina, intorno alle 7, all’interno di una sala slot, denominata Royal Beautiful, in via Enrico Berlinguer a. Il ragazzo, incensurato, è stato assassinato con modalità che.

