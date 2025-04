Musetti cede ad Alcaraz il sogno di Montecarlo sfuma per infortunio

Alcaraz la finale del Masters 1000 di Montecarlo, che ha visto Lorenzo Musetti costretto a cedere di fronte a un avversario inarrestabile e, soprattutto, a un problema fisico che ha compromesso il suo gioco. Il match, terminato con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-0 in favore dello spagnolo, segna un finale amaro per l’azzurro, il cui straordinario cammino nel torneo si conclude con un inevitabile rammarico.Un inizio promettente per MusettiLa partita era iniziata con grandi speranze per Musetti, capace di mettere in seria difficoltà Alcaraz nel primo set. Con un tennis brillante e creativo, il toscano aveva conquistato il parziale per 6-3, dimostrando di poter tenere testa a uno dei migliori giocatori del circuito. Il pubblico di Monte-Carlo, incantato dalle giocate del giovane italiano, aveva iniziato a credere nell’impresa, spinto dall’energia e dalla determinazione di un Musetti in stato di grazia. Thesocialpost.it - Musetti cede ad Alcaraz: il sogno di Montecarlo sfuma per infortunio Leggi su Thesocialpost.it Si conclude con una netta vittoria di Carlosla finale del Masters 1000 di, che ha visto Lorenzocostretto are di fronte a un avversario inarrestabile e, soprattutto, a un problema fisico che ha compromesso il suo gioco. Il match, terminato con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-0 in favore dello spagnolo, segna un finale amaro per l’azzurro, il cui straordinario cammino nel torneo si conclude con un inevitabile rammarico.Un inizio promettente perLa partita era iniziata con grandi speranze per, capace di mettere in seria difficoltànel primo set. Con un tennis brillante e creativo, il toscano aveva conquistato il parziale per 6-3, dimostrando di poter tenere testa a uno dei migliori giocatori del circuito. Il pubblico di Monte-Carlo, incantato dalle giocate del giovane italiano, aveva iniziato a credere nell’impresa, spinto dall’energia e dalla determinazione di unin stato di grazia.

