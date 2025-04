Internews24.com - Dimarco Inter, è record per l’esterno nerazzurro. Tagliato un traguardo importantissimo!

di Redazione, èper. Il giocatore ha raggiunto unmolto importante con la magliaistaLa mancanza di Federicosi è sentita, il numero 32nel match contro il Bayern Monaco non ha preso parte alla gara a causa di un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal terreno di gioco.però, nell’anticipo del sabato pomeriggio contro il Cagliari vinto dall’, è tornato a giocare e la sua presenza si è sentta.Stagione dae da incorniciare per il giocatore, nel corso proprio della sfida contro la squadra sarda haunmolto importante. Assist numero sette in questa stagione per Federicoche non ne aveva mai fatti così tanti in una sola annata ed è anche il calciatore italiano con più passaggi vincenti in questa stagione in Serie A.