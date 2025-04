Inter-news.it - Italiano avverte il Bologna: «Se approcci così con l’Inter perdi!»

Leggi su Inter-news.it

Vincenzo, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro l’Atalanta. I rossoblù, prossimi avversari delin campionato, sono stati sconfitti dai bergamaschi per 2-0.O – Vincenzoha parlato ai cronisti presenti in sala stampa al termine di Atalanta-. Con questa sconfitta, gli emiliani sono scesi al quinto posto in classifica, dopo il successo interno della Juventus contro il Lecce. L’allenatore dei rossoblù ha parlato di alcuni singoli, come Ferguson e Castro, non disponibili nella gara odierna.si è focalizzato su un aspetto da migliorare nelle prossime gare: «Non hai Ferguson, non hai Castro, che in una partita del genere non poteva giocare, Odgaard non si era allenato per tre giorni. Ora ripartiamo e affrontiamo Juventus, Milan, Fiorentina, Inter con un altroo perché serischi di perdere anche con loro.