Corteo proPal a Milano organizzatori denunciano provocazione poliziesca

Corteo proPal di ieri a Milano c'è stata una "provocazione poliziesca che ha direttamente attaccato il Corteo a suon di manganelli" e non "tafferugli tra polizia e dimostranti facinorosi". Lo hanno sottolineato gli organizzatori della manifestazione nazionale (Cub, SiCobas, Comunità palestinesi lombarde e Adl) in una nota in cui convocano una conferenza stampa in piazza Mercanti a Milano martedì prossimo, 15 aprile, alle 11 e si dicono preoccupati in vista dei cortei in programma per il 25 aprile e il primo maggio. "Senza nessun preavviso, secondo ordini dall'alto - hanno sottolineato in una nota -, la polizia massicciamente predisposta ha attaccato a manganellate il Corteo a piazzale Baiamonti fermando casualmente qualche persona che transitava, tra cui alcuni minorenni (poi rilasciati in serata)". Quotidiano.net - Corteo proPal a Milano: organizzatori denunciano provocazione poliziesca Leggi su Quotidiano.net Aldi ieri ac'è stata una "che ha direttamente attaccato ila suon di manganelli" e non "tafferugli tra polizia e dimostranti facinorosi". Lo hanno sottolineato glidella manifestazione nazionale (Cub, SiCobas, Comunità palestinesi lombarde e Adl) in una nota in cui convocano una conferenza stampa in piazza Mercanti amartedì prossimo, 15 aprile, alle 11 e si dicono preoccupati in vista dei cortei in programma per il 25 aprile e il primo maggio. "Senza nessun preavviso, secondo ordini dall'alto - hanno sottolineato in una nota -, la polizia massicciamente predisposta ha attaccato a manganellate ila piazzale Baiamonti fermando casualmente qualche persona che transitava, tra cui alcuni minorenni (poi rilasciati in serata)".

