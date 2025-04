MotoGP Marc Marquez brilla anche nel warm up a Lusail Terzo posto per Martin Bagnaia fuori dalla top 5

Marc Marquez ha segnato il miglior tempo anche in occasione del warm-up valido per il GP del Qatar, appuntamento numero quattro del Motomondiale 2025 di MotoGP. Prestazione come sempre solida per l’iberico, apparso in confidenza in un tracciato a lui tutt’altro che congegnale.Nello specifico l’attuale leader della classifica piloti ha fermato il cronometro a 1:52.644, precedendo la Red Bull KTM Tech 3 di Maverick Vinales, piazzatosi al secondo posto con +0.538 davanti ad un buon Jorge Martin, capace di stampare un ottimo giro nelle battute finali accomodandosi così al Terzo posto con uno scarto di +0.609. Buoni segnali poi da Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), centauro che ha centrato la quarta piazza con +0.640. Quinto con +0.658 invece un sempre convincente Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team), mentre Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) si è dovuto accontentare della sesta moneta girando con una gomma soft al posteriore e raccogliendo uno scarto di +0. Oasport.it - MotoGP: Marc Marquez brilla anche nel warm-up a Lusail. Terzo posto per Martin. Bagnaia fuori dalla top 5 Leggi su Oasport.it Quasi un copione già scritto.ha segnato il miglior tempoin occasione del-up valido per il GP del Qatar, appuntamento numero quattro del Motomondiale 2025 di. Prestazione come sempre solida per l’iberico, apparso in confidenza in un tracciato a lui tutt’altro che congegnale.Nello specifico l’attuale leader della classifica piloti ha fermato il cronometro a 1:52.644, precedendo la Red Bull KTM Tech 3 di Maverick Vinales, piazzatosi al secondocon +0.538 davanti ad un buon Jorge, capace di stampare un ottimo giro nelle battute finali accomodandosi così alcon uno scarto di +0.609. Buoni segnali poi da Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), centauro che ha centrato la quarta piazza con +0.640. Quinto con +0.658 invece un sempre convincente Ai Ogura (TrackhouseTeam), mentre Francesco(Ducati Lenovo) si è dovuto accontentare della sesta moneta girando con una gomma soft al posteriore e raccogliendo uno scarto di +0.

