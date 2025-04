Liberoquotidiano.it - Calcioscommesse, show di fine campionato tra chat private e gossip

Come mai un procedimento che si trascina da anni, quello sulle scommesse da parte di alcuni calciatori della Nazionale e della serie A, esplode proprio alladel? L'indagine della Procura di Milano che questa settimana ha avuto, come era facilmente prevedibile, una grandissima eco sui media nasce da una inchiesta originariamente aperta a Torino in piena pandemia e poi trasmessa per competenza, agli inizi del 2024, nel capoluogo lombardo. Leggendo il provvedimento con cui la giudice milanese Livia Castellucci ha disposto l'altro giorno il sequestro preventivo delle somme illecitamente percepite dai gestori delle varie piattaforme online illegali di scommesse e di poker, si scopre infatti che già nel 2022 gli inquirenti avessero ben chiaro come funzionasse il “sistema”. I principali soggetti coinvolti erano stati tutti da tempo interrogati dalla guardia di finanza, fornendo ampi riscontri alle ipotesi accusatorie.