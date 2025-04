Inter Bayern i nerazzurri sono pronti La vittoria di Cagliari miglior trampolino per tuffarsi nella sfida di Champions

Inter Bayern, i nerazzurri sono pronti. La vittoria ottenuta contro il Cagliari è il miglior trampolino per tuffarsi nella sfida di Champions LeagueÈ già partito il countdown per la sfida di ritorno dei quarti di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Reduci da una vittoria all’Allianz Arena, gli uomini di Inzaghi a San Siro faranno tutto il possibile per strappare definitivamente il pass per le semifinali del torneo. Il successo netto di Cagliari è il miglior trampolino per tuffarsi nella sfida europea. Ecco quanto scritto dal Corriere della Sera a proposito.SITUAZIONE Inter – «Il trittico dolomitico è lì davanti, in tutta la sua maestosità. Ma l’Inter ha la gamba giusta, la testa connessa e l’adrenalina necessaria per reagire agli imprevisti, sempre dietro l’angolo. Internews24.com - Inter Bayern, i nerazzurri sono pronti. La vittoria di Cagliari miglior trampolino per tuffarsi nella sfida di Champions Leggi su Internews24.com di Redazione, i. Laottenuta contro ilè ilperdiLeagueÈ già partito il countdown per ladi ritorno dei quarti diLeague traMonaco. Reduci da unaall’Allianz Arena, gli uomini di Inzaghi a San Siro faranno tutto il possibile per strappare definitivamente il pass per le semifinali del torneo. Il successo netto diè ilpereuropea. Ecco quanto scritto dal Corriere della Sera a proposito.SITUAZIONE– «Il trittico dolomitico è lì davanti, in tutta la sua maestosità. Ma l’ha la gamba giusta, la testa connessa e l’adrenalina necessaria per reagire agli imprevisti, sempre dietro l’angolo.

