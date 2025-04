Terribile incidente Melissa muore così a solo 12 anni Tragedia

Melissa Cavallari, una bambina di appena 12 anni, è morta in ospedale dopo un Terribile incidente che l’ha coinvolta insieme alla sua famiglia. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di venerdì 11 aprile, ha spezzato due vite e ha lasciato dietro di sé un dolore immenso.Melissa viaggiava in macchina con il padre e il fratellino, ignari che quella giornata si sarebbe trasformata in un incubo. Il loro veicolo si è scontrato frontalmente con quello di Ileana Gaspari, una donna di 70 anni di Sasso Marconi, che ha perso la vita sul colpo. A bordo della vettura di Ileana Gaspari, viaggiavano anche il marito e la nipotina di 11 anni, entrambi gravemente feriti e ricoverati in ospedale.La dinamica dell’incidenteL’incidente è avvenuto a Crespellano, lungo la Bazzanese, in un tratto noto per la pericolosità e l’elevato traffico. Thesocialpost.it - Terribile incidente, Melissa muore così a solo 12 anni: “Tragedia” Leggi su Thesocialpost.it Cavallari, una bambina di appena 12, è morta in ospedale dopo unche l’ha coinvolta insieme alla sua famiglia. L’, avvenuto nel pomeriggio di venerdì 11 aprile, ha spezzato due vite e ha lasciato dietro di sé un dolore immenso.viaggiava in macchina con il padre e il fratellino, ignari che quella giornata si sarebbe trasformata in un incubo. Il loro veicolo si è scontrato frontalmente con quello di Ileana Gaspari, una donna di 70di Sasso Marconi, che ha perso la vita sul colpo. A bordo della vettura di Ileana Gaspari, viaggiavano anche il marito e la nipotina di 11, entrambi gravemente feriti e ricoverati in ospedale.La dinamica dell’L’è avvenuto a Crespellano, lungo la Bazzanese, in un tratto noto per la pericolosità e l’elevato traffico.

