Palme insanguinate a Sumy 32 morti Zelensky solo un bastardo fa così il mondo non resti indifferente video

Palme sulla città ucraina nord-orientale di Sumy, nella strage più efferata di questo 2025, uccidendo almeno 32 persone, tra cui due bambini, mentre gran parte della popolazione si stava recando a messa.Almeno 84 persone, tra cui dieci bambini, sono rimaste ferite negli attacchi sferrati sul centro della città, rendendolo il peggior attacco singolo contro civili ucraini dal 2023. La scorsa settimana, un attacco missilistico russo ha ucciso 20 persone nella città centrale di Kryvyi Rih.Mom tries to comfort her daughter after they survived a Russian missile strike on Sumy this morning.Heartbreaking. https://t.co/ZkumXo22ae pic.twitter.com/S3UaVF3P4g— Anton Gerashchenko (@Gerashchenkoen) April 13, 2025La popolazione della città, ad appena 50 chilometri dal confine russo, è stata colta di sorpresa dai due missili russi sulle strade della cittadina affollate nel giorno di festa. Secoloditalia.it - Palme insanguinate a Sumy: 32 morti. Zelensky: solo un bastardo fa così, il mondo non resti indifferente (video) Leggi su Secoloditalia.it I missili russi sono piombati la mattina della domenica dellesulla città ucraina nord-orientale di, nella strage più efferata di questo 2025, uccidendo almeno 32 persone, tra cui due bambini, mentre gran parte della popolazione si stava recando a messa.Almeno 84 persone, tra cui dieci bambini, sono rimaste ferite negli attacchi sferrati sul centro della città, rendendolo il peggior attacco singolo contro civili ucraini dal 2023. La scorsa settimana, un attacco missilistico russo ha ucciso 20 persone nella città centrale di Kryvyi Rih.Mom tries to comfort her daughter after they survived a Russian missile strike onthis morning.Heartbreaking. https://t.co/ZkumXo22ae pic.twitter.com/S3UaVF3P4g— Anton Gerashchenko (@Gerashchenkoen) April 13, 2025La popolazione della città, ad appena 50 chilometri dal confine russo, è stata colta di sorpresa dai due missili russi sulle strade della cittadina affollate nel giorno di festa.

