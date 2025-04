Dazi Trump ci ripensa e toglie tariffe su smartphone chip e computer ma Pechino ribatte Li cancelli tutti

Il presidente Usa sottolinea che "potrebbero esserci esclusioni per ovvie ragioni". Intanto la Cina avverte come potrebbero risultare "conseguenze umanitarie" per i Paesi in via di sviluppo. A Taiwan, invece, si avviano primi negoziati con Washington

