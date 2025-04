Iltempo.it - Ucraina, la strage della domenica delle Palme. Meloni: attacco russo vile e orribile | VIDEO

"Nel giorno sacro, a Sumy si è consumato un altro, che ha causato ancora una volta vittime civili innocenti, tra cui purtroppo anche bambini". La premier Giorgiacondanna "con fermezza queste violenze inaccettabili- aggiunge-, che contraddicono ogni reale impegno di pace, promosso dal Presidente Trump e sostenuto convintamente dall'Italia, insieme all'Europa e agli altri partner internazionali. Esprimo il mio più sincero cordoglio per le vittime, alle loro famiglie e a tutto il popolo ucraino. Continueremo a lavorare per fermare questa barbarie". Unmassiccio a opera di missili balistici che ha provocato questa mattina 32 morti e 84 feriti secondo quanto riportato di servizi di emergenza ucraini. Molte vittime erano a bordo di un autobus che è stato colpito come si vede dalle immagini.