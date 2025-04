Tutto nasce da un litigio tra dueminorenni che èto in unache ha costretto l'intervento di duedella Polizia Locale che sono stati accerchiati e costretti a chiedere di essere medicati alriportando una prognosi di sette e di cinque giorni.Gli.

Padovaoggi.it - Piazza dei Signori, la lite tra due ragazze sfocia in una rissa: due agenti al Pronto Soccorso

Potrebbe interessarti anche:

Lite degenera in aggressione quando un 20enne estrae un coltello e colpisce all’addome un coetaneo : arrestato dai Carabinieri. Operato - il ferito resta in prognosi riservata. E’ successo in Piazza Pertini a Frosinone

‘Partitella’ negata in piazza Verdi. Dalla lite all’assalto a coltellate. Due feriti : ragazzino colpito al collo

Francesco Renga festeggia i 20 anni di ‘Angelo’ : concerto in Piazza dei Signori

Ne parlano su altre fonti

Piazza dei Signori, la lite tra due ragazze sfocia in una rissa: due agenti al Pronto Soccorso.

Caos in piazza dei Signori: giovani accerchiano la Polizia locale tra urla e spintoni.

Aggressione in centro, salgono a otto gli indagati. Resta gravissimo il 22enne.

Sparatoria in panetteria a Milano, rintracciato il figlio del fornaio: la sua fuga ripresa dalle telecamere.

Baby gang, due risse in poche ore, paura in Via Roma: volano botte, mazze e bidoni.

"La cultura non necessariamente rende signori", il tweet al vetriolo di Beatrice è per Signorini?.